МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Часть российских пенсионеров в июне получать выплаты заранее, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В России объяснили снижение цен на авиабилеты в летний сезон

Заранее пенсию в этом месяце выплатят жителям тех регионов, где почта и банки не будут работать в праздничные и выходные дни, то есть, те дни, которые выпадают на 12,13 и 14 июня.

Как пояснили в ведомстве, в каждом субъекте РФ свои особенности досрочной выплаты пенсий. Они учитывают график работы местных почтовых отделений и банков. Бывает, что этот порядок в праздники не меняется, в таком случае пенсионеры получат деньги день в день.

"Графики доставки пенсий отделениями почты согласуются с территориальными органами Пенсионного фонда, на сайтах которых уже опубликованы их изменения в июне", — отмечает издание.

В частности, жители Краснодара выплаты за 12 июня получат раньше на день, а для пенсий за 13 и 14 число сроки доставки останутся прежними.

В Ульяновской области почтовые отделения города начнут выплаты за 12 число — 10 июня, сельские — 11 числа. И в тех, и других за пенсиями, назначенными на 13 число, можно будет обратиться в предпраздничную пятницу (11 июня).

В почтовых отделениях Москвы и Севастополя пенсии за праздничные и выходные дни начнут выплачивать 9 июня.

В большинстве районов Нижнего Новгорода пенсии переведут 11 числа.

Поясняется, что с банками у ПФР заключено соглашение о досрочной выплате пенсий перед праздниками. Документ предусматривает также, что в остальные дни график выплат должен оставаться неизменным.

Фонд ежемесячно перечисляет кредитным организациям финансирование на них с учетом выходных и праздничных дней, чтобы каждому получателю деньги поступили не позднее установленных дат.

"Пенсионный фонд опубликовал график перечисления средств банкам на выплаты пенсий в июне. Так, за период с 5 по 12 число они пришли еще 4 июня. На выплаты, которые граждане получают с 13 по 19 число, деньги придут 11 июня. За 20-22 число перевод будет выполнен 18 июня, оставшаяся часть финансирования поступит 22 числа.Кстати, пенсию на банковские карты сегодня получают больше 60% россиян, почти 40% граждан пользуются услугами почты", — отмечает газета.