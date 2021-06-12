Сколько денег нужно на безбедную старость и где их взять
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Хорошо жить на пенсии хочется каждому, но поскольку уровень жизни граждан у нас неоднороден, то понятие "безбедной старости" в разных регионах России может выражаться в совершенно разных суммах. Но вполне логично предположить, что уровень дохода человека после выхода на пенсию должен быть таким, чтобы можно было поддерживать привычные уровни потребления и в целом качества жизни.
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Один из опросов, проведенных в прошлом году "СберНПФ", показал, что россияне хотели бы получать пенсию в среднем размере 59 тысяч рублей в месяц. "Если учесть, что по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по России составил 15 744 рублей, то разрыв выглядит довольно большим – в 3,75 раза, или около 43,3 тысяч рублей", — подсчитал начальник отдела аналитических исследований ИКСИ Сергей Заверский.
Другой опрос, проведенный в конце 2020 года финансовой онлайн-платформой Webbankir, показал, что большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. "Это несколько меньше, но все равно разница между фактическим размером пенсии и желаемым – в разы", — комментирует результаты аналитик.
Для того, чтобы обеспечить себе дополнительные ежемесячные выплаты с капитала в размере более 20-40 тысяч рублей в месяц в виде процентов" этот накопленный капитал должен быть внушительным. Например, при процентной ставке в 5% годовых он должен составлять порядка 5-10 млн рублей.
"При этом нужно учитывать, что данные опросов показывают желаемый уровень пенсии в сегодняшних рублях, и понятно, что через 20-30 лет желаемой будет считаться совсем другая сумма. То есть, при инфляции в 4% (целевой уровень Банка России) через 20 лет объем накоплений для сопоставимых выплат должен составлять уже не 5-10 млн рублей, а 11-22 млн рублей", — подчеркивает Заверский.
По мнению управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого, чтобы на пенсии иметь примерно такой же доход, как сейчас – в ценах реального времени, с учетом инфляции – 25-летниму человеку будет необходимо инвестировать порядка 11-15% от зарплаты.
НАКОПИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Накопить такую сумму, с зарплаты, средней по России, довольно непросто, но можно. Например, воспользовавшись магией "сложного процента".
"Если вы начнете откладывать по 2000 рублей каждый месяц по процентной ставке 5% (будем считать ее постоянной), начиная с 25-летнего возраста, то к 60 годам размер вашего капитала составит 2,3 млн рублей. А если же с 35 лет – то почти в два раза меньше, всего 1,2 млн рублей", — подсчитал аналитик.
Эти средства попутно необходимо диверсифицировать, чтобы и в максимальной степени обезопасить свой капитал, и повысить доходность от инвестирования. В частности, Заверский рекомендует в банках держать сумму, которая покрывалась бы системой страхования вкладов, а часть капитала направить, например, на фондовый рынок.
Основной задачей для долгосрочного инвестирования становится сохранность сбережений выше инфляции, а в случае с Россией — и выше девальвации, считает Русецкий.
"Акции являются лучшим классом активов, обеспечивающим прирост в долгосрочном периоде. К тому же специфика развивающих рынков такова, что акции отыгрывают девальвацию национальных валют за 1,5-2 года. Объясняется это тем, что большинство компаний в России – экспортеры и производители сырья, которые выигрывают от девальвации", — говорит эксперт.
В целом, типовой портфель для долгосрочного инвестора состоит преимущественно из акций, являющихся лучшими генераторами доходности на длинных временных дистанциях. Облигации – инструменты с фиксированной доходностью, занимают в таком портфеле меньше половины", — отмечает он.
При этом, чем раньше вы начинаете инвестировать, тем большую долю должны отводить акциям. Это легко рассчитать: вычесть из 100 ваш возраст — и вы получите долю акций, которая должна быть в вашем портфеле. А если Вы моложе 40 лет, можете смело держать 100% акций в портфеле, считает Русецкий.
ПЕНСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Пока в России нет разработанных четких программ для самостоятельного "пенсионного" инвестирования. Однако в ближайшее время ожидается, что будет запущен ИИС нового типа для долгосрочного инвестирования. "На данном этапе инвестиции не будут облагаться налогом, в то же время сроки инвестирования будут гораздо больше в отличие от действующих условий минимального трехлетнего владения без вывода активов для получения льготы по обычному индивидуальному инвестсчету", — отмечает Русецкий.
Еще одним инструментом, подходящим для формирования пенсионных накоплений, являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Внутри них также не платятся налоги. При этом весь доход может реинвестироваться. А после трех лет удержания владелец пая может получить налоговый вычет за каждый прошедший и последующий годы, добавил он.
Для более состоятельных и искушенных инвесторов могут быть рассмотрены и другие виды вложений – драгоценные металлы, недвижимость, и даже более экзотические объекты, такие как предметы искусства, антиквариат и так далее. Однако в каждом из этих случаев потребуется более глубокое изучение инвестиционных возможностей и ограничений, заключил Заверский.
https://1prime.ru/pensions/20210612/833900819.html