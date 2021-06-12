МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Хорошо жить на пенсии хочется каждому, но поскольку уровень жизни граждан у нас неоднороден, то понятие "безбедной старости" в разных регионах России может выражаться в совершенно разных суммах. Но вполне логично предположить, что уровень дохода человека после выхода на пенсию должен быть таким, чтобы можно было поддерживать привычные уровни потребления и в целом качества жизни. Названы профессии, представители которых остаются без пенсии

Один из опросов, проведенных в прошлом году "СберНПФ", показал, что россияне хотели бы получать пенсию в среднем размере 59 тысяч рублей в месяц. "Если учесть, что по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по России составил 15 744 рублей, то разрыв выглядит довольно большим – в 3,75 раза, или около 43,3 тысяч рублей", — подсчитал начальник отдела аналитических исследований ИКСИ Сергей Заверский.

Другой опрос, проведенный в конце 2020 года финансовой онлайн-платформой Webbankir, показал, что большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. "Это несколько меньше, но все равно разница между фактическим размером пенсии и желаемым – в разы", — комментирует результаты аналитик.

Для того, чтобы обеспечить себе дополнительные ежемесячные выплаты с капитала в размере более 20-40 тысяч рублей в месяц в виде процентов" этот накопленный капитал должен быть внушительным. Например, при процентной ставке в 5% годовых он должен составлять порядка 5-10 млн рублей.

"При этом нужно учитывать, что данные опросов показывают желаемый уровень пенсии в сегодняшних рублях, и понятно, что через 20-30 лет желаемой будет считаться совсем другая сумма. То есть, при инфляции в 4% (целевой уровень Банка России) через 20 лет объем накоплений для сопоставимых выплат должен составлять уже не 5-10 млн рублей, а 11-22 млн рублей", — подчеркивает Заверский.

По мнению управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого, чтобы на пенсии иметь примерно такой же доход, как сейчас – в ценах реального времени, с учетом инфляции – 25-летниму человеку будет необходимо инвестировать порядка 11-15% от зарплаты.

НАКОПИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Накопить такую сумму, с зарплаты, средней по России, довольно непросто, но можно. Например, воспользовавшись магией "сложного процента".

"Если вы начнете откладывать по 2000 рублей каждый месяц по процентной ставке 5% (будем считать ее постоянной), начиная с 25-летнего возраста, то к 60 годам размер вашего капитала составит 2,3 млн рублей. А если же с 35 лет – то почти в два раза меньше, всего 1,2 млн рублей", — подсчитал аналитик.

Эти средства попутно необходимо диверсифицировать, чтобы и в максимальной степени обезопасить свой капитал, и повысить доходность от инвестирования. В частности, Заверский рекомендует в банках держать сумму, которая покрывалась бы системой страхования вкладов, а часть капитала направить, например, на фондовый рынок. Эксперты советуют россиянам весной вкладывать в коллективные инвестиции

Основной задачей для долгосрочного инвестирования становится сохранность сбережений выше инфляции, а в случае с Россией — и выше девальвации, считает Русецкий.

"Акции являются лучшим классом активов, обеспечивающим прирост в долгосрочном периоде. К тому же специфика развивающих рынков такова, что акции отыгрывают девальвацию национальных валют за 1,5-2 года. Объясняется это тем, что большинство компаний в России – экспортеры и производители сырья, которые выигрывают от девальвации", — говорит эксперт.

В целом, типовой портфель для долгосрочного инвестора состоит преимущественно из акций, являющихся лучшими генераторами доходности на длинных временных дистанциях. Облигации – инструменты с фиксированной доходностью, занимают в таком портфеле меньше половины", — отмечает он.

При этом, чем раньше вы начинаете инвестировать, тем большую долю должны отводить акциям. Это легко рассчитать: вычесть из 100 ваш возраст — и вы получите долю акций, которая должна быть в вашем портфеле. А если Вы моложе 40 лет, можете смело держать 100% акций в портфеле, считает Русецкий.

ПЕНСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Пока в России нет разработанных четких программ для самостоятельного "пенсионного" инвестирования. Однако в ближайшее время ожидается, что будет запущен ИИС нового типа для долгосрочного инвестирования. "На данном этапе инвестиции не будут облагаться налогом, в то же время сроки инвестирования будут гораздо больше в отличие от действующих условий минимального трехлетнего владения без вывода активов для получения льготы по обычному индивидуальному инвестсчету", — отмечает Русецкий. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Еще одним инструментом, подходящим для формирования пенсионных накоплений, являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Внутри них также не платятся налоги. При этом весь доход может реинвестироваться. А после трех лет удержания владелец пая может получить налоговый вычет за каждый прошедший и последующий годы, добавил он.

Для более состоятельных и искушенных инвесторов могут быть рассмотрены и другие виды вложений – драгоценные металлы, недвижимость, и даже более экзотические объекты, такие как предметы искусства, антиквариат и так далее. Однако в каждом из этих случаев потребуется более глубокое изучение инвестиционных возможностей и ограничений, заключил Заверский.