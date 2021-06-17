МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Неработающие пенсионеры, у кого есть сельский стаж не менее 30 лет, которые также проживают в сельской местности, имеют право на доплату к страховой пенсии по старости либо по инвалидности, напоминает "Российская газета". До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени

В частности, размер такой прибавки равен 25% от размера фиксированной выплаты. Как напомнили в отделении ПФР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2021 году размер такой фиксированной выплаты равен 6 044,48 рубля.

Это значит, что неработающим пенсионерам, которые проживают в сельской местности, выплачивается надбавка за сельский стаж в размере 1 511,12 рубля в месяц.

Получателям страховой пенсии по инвалидности, имеющим III группу инвалидности, — 755,56 рубля в месяц.

"При подсчете сельского стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве", — отметили в Пенсионном фонде.

Большинству сельских пенсионеров повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности установлено беззаявительно. Это делается на основе документов, имеющимся в выплатных делах, добавили в ПФР.

В случае, когда пенсионер считает, что имеет право на повышение фиксированной выплаты за сельский стаж, ему следует обратиться в клиентскую службу территориального органа Пенсионного фонда с подтверждающими документами, подытожили в ПФР.