МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Заявления на перевод пенсионных накоплений между страховщиками к 1 июню подали 42 тысячи граждан, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР). При этом, по данным за первый квартал, о намерении сменить страховщика заявили всего 23,2 тысячи человек. ПФР напомнил, у кого есть право на повышенную пенсию

Как пишет газета "Коммерсантъ", половина заявлений пришлась на возврат застрахованных лиц в ПФР. Доля желающих сменить один негосударственный пенсионный фонд на другой увеличилась с 13,6% до 35,7%. Количество пенсионеров, которые хотят перейти из ПФР в НПФ, увеличилось до 5,7 тысячи (13,6%) по сравнению с 1,4 тысячи (6%) в первом квартале 2020 года.

Между тем, не все фонды фиксируют рост активности клиентов. К примеру, в НПФ Сбербанка указывают, что уровень переходов клиентов по договорам обязательного пенсионного страхования (ОПС) существенно снизился за последние годы и представляет собой малую величину по отношению к количеству участников в системе. По данным НПФ "Открытие", активность клиентов сохраняется на уровне первого квартала 2020 года.

В последние несколько лет Центробанк целенаправленно вводил различный меры по ограничению переходных кампаний. Часть из них была направлена на ограждение граждан от потери накопленного инвестиционного дохода. К слову, с 2015 по 2019 год в результате досрочных переходов граждане потеряли свыше 108 миллиардов рублей. Минтруд предложил автоматически назначать страховую пенсию

Сейчас возрастание объемов привлечения связано с отсутствием режима самоизоляции, вводимого в прошлом году, считают опрошенные газетой участники рынка.

Кроме того, к началу этого года НПФ освоились с новыми регуляторными требованиями — адаптировали операционные процессы, нашли способ обойти жесткое требование об упразднении института агентов.

По итогам этого года эксперты ожидают, что результаты переходной кампании будут гораздо лучше прошлогодней.