МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд РФ) подготовило проект об информировании россиян о будущей пенсии: женщины будут получать уведомление с 40 лет, мужчины — с 45, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Россияне занялись перекладыванием пенсионных накоплений

В Минтруде напомнили, что с 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет заранее информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Министерство представило на общественное обсуждение соответствующие порядки информирования.

"Вся информация будет предоставлена гражданину в личном кабинете на портале Госуслуг, а тем, кто не использует портал Госуслуг, — при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав", — заявил замглавы Минтруда статс-секретарь Андрей Пудов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Отмечается, что уведомление также будет включать напоминание о том, сколько еще стажа нужно приобрести до выхода на пенсию, сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.

Такое информирование даст гражданам возможность заблаговременно оценивать формирование своих будущих пенсионных прав, предпринимать шаги по их увеличению, добавили в министерстве.