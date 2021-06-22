МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Работавшие пенсионеры после оформления увольнения могут рассчитывать на выплаты со всеми индексациями. Как сообщили в Управлении Пенсионного фонда по Москве и Московской области, при этом повышенная пенсия придет только через три месяца. Россияне занялись перекладыванием пенсионных накоплений

Управление ПФР по региону напоминает: сейчас работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

"После прекращения трудовой деятельности — работы и (или) иной деятельности — суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности", — отметили в Фонде.

Подавать заявление при увольнении в ПФР не нужно. Работодатели до 15 числа каждого месяца направляют в фонд отчетность, поэтому факт оформления увольнения с работы определится в базе автоматически. Минтруд предложил автоматически назначать страховую пенсию

ПФР после обработки и учета новых сведений в течение месяца со дня их получения со стороны страхователя принимает решение о начислении пенсии с учетом (без учета) индексации с месяца, следующего за месяцем принятия решения.

В фонде напомнили, что необходимо понимать механизм проведения перерасчета пенсии уволившегося пенсионера.

"Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в Пенсионный фонд поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы", — рассказали в региональном отделении фонда.

При этом отмечается, что если пенсионер через какое-то время снова устроится на работу, то размер его страховой пенсии уже не уменьшится.