МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В России предлагают со следующего 2022 года ввести ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, которую сейчас получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, распространить на лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Минтруд планирует ежегодно увеличивать пособие одиноким родителям

Такие проекты указа президента и постановления кабмина разрабатываются и будут представлены на общественное обсуждение в ближайшее время, пишет "Российская газета".

"Подготовка данных проектов позволит около 70 тысячам граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда, получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе Минтруда.

Авторы предложения считают, что такая ежегодная денежная выплата будет предоставляться гражданам России, постоянно проживающим в России. Выплаты будут назначаться через Пенсионный фонд России (ПФР) и соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Россиянам, кто постоянно проживает в Латвии, Литве и Эстонии — Минобороны России через отдел обеспечения при посольстве Российской Федерации в Эстонской Республике.