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В России предлагают установить новую выплату для ветеранов
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В России предлагают со следующего 2022 года ввести ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, которую сейчас получают участники и инвалиды Великой... ПРАЙМ, 25.06.2021
ветераны вов, выплаты, пенсии, новости, экономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В России предлагают со следующего 2022 года ввести ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, которую сейчас получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, распространить на лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Такие проекты указа президента и постановления кабмина разрабатываются и будут представлены на общественное обсуждение в ближайшее время, пишет "Российская газета".
"Подготовка данных проектов позволит около 70 тысячам граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда, получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе Минтруда.
Авторы предложения считают, что такая ежегодная денежная выплата будет предоставляться гражданам России, постоянно проживающим в России. Выплаты будут назначаться через Пенсионный фонд России (ПФР) и соответствующие федеральные органы исполнительной власти.
Россиянам, кто постоянно проживает в Латвии, Литве и Эстонии — Минобороны России через отдел обеспечения при посольстве Российской Федерации в Эстонской Республике.