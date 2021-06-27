МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. С 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

Такое требование касается только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсий, постоянно проживающих за пределами РФ. Для них с 1 июля ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше. Россиян предупредили об обмане с арендой жилья в отпуске

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий в национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля прошлого года, потом этот срок был продлен еще несколько раз, в том числе в декабре — до 1 июля 2021 года.

По мнению руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково–РЭШ" Егора Кривошеи, с точки зрения перевода пенсий и пособий на карты "Мир" многое зависело от рисков дальнейшего распространения нового коронавируса, но каких-то серьезных оснований для дальнейших переносов больше не оставалось.