МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Индексация пенсий может вырасти за счет доходности, которую приносит Пенсионный фонд России (ПФР) инвестирование средств, считает член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов, пишет URA.RU.

"Нужно задуматься о том, что приносит нормальную хорошую доходность, а не пассивный доход от депозитов", — цитирует СМИ депутата.

Он напомнил, что ПФР ранее размещал средства под 1-2% годовых, и это вызывало много нареканий к его работе, но нужно быть активнее. По его словам, "есть множество разных инструментов, например облигации федерального займа (ОФЗ), которые гарантируют доходность от государства.

Также депутат обратил внимание на рынок недвижимости, который показывает рост последнее время.