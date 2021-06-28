2021-06-28T08:00:00+03:00
2021-06-28T08:03:10+03:00
2021-06-28T08:00:00+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210628/834047077.html
Названо условие для повышенной индексации пенсий
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индексация пенсий может вырасти за счет доходности, которую приносит Пенсионный фонд России (ПФР) инвестирование средств, считает член комитета Госдумы по финансовому рынку... ПРАЙМ, 28.06.2021
пенсии, новости, облигации, экономика, рынки
https://1prime.ru/images/83321/02/833210293.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83321/02/833210293.jpg
https://1prime.ru/images/83321/02/833210291.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83321/02/833210291.jpg
https://1prime.ru/images/83321/02/833210279.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83321/02/833210279.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Индексация пенсий может вырасти за счет доходности, которую приносит Пенсионный фонд России (ПФР) инвестирование средств, считает член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов, пишет URA.RU.
"Нужно задуматься о том, что приносит нормальную хорошую доходность, а не пассивный доход от депозитов", — цитирует СМИ депутата.
Он напомнил, что ПФР ранее размещал средства под 1-2% годовых, и это вызывало много нареканий к его работе, но нужно быть активнее. По его словам, "есть множество разных инструментов, например облигации федерального займа (ОФЗ), которые гарантируют доходность от государства.
Также депутат обратил внимание на рынок недвижимости, который показывает рост последнее время.