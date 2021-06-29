МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил идею специального пенсионного калькулятора для самозанятых, о котором рассказал еще на ПМЭФ-2021 глава Минтруда Антон Котяков.

Калькулятор появится в личных кабинетах самозанятых в июне, пишет "Парламентская газета" об обещании министра Антона Котякова.

С помощью калькулятора самозанятые смогут узнать размер будущей пенсии. Она будет зависеть от суммы перечислений в Пенсионный фонд России (ПФР).

Самозанятые ежегодно могут перечислять страховые взносы не менее установленного размера, который в 2021 году составляет 33 770,88 рубля, чтобы получить один пенсионный коэффициент.

Не набравший минимум коэффициентов, будет получать социальную пенсию.

Взносы для самозанятых необязательны, сделать их обязательными невозможно из-за того, что условия налога на профессиональный доход нельзя менять в течение 10 лет до 31 декабря 2028 года, пишет издание со ссылкой на депутата Айрата Фаррахова.