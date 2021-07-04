МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Далеко не все российские пенсионеры знают, что могут получить накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), пишет "Российская газета". Глава "Мираторга" высказался против заморозки цен

В министерстве труда и социальной защиты уточнили изданию, что для получения накопительной пенсии действует прежний пенсионный возраст.

То есть, женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет могут получить накопительную часть пенсии.

"Для того, чтобы узнать в каком НПФ находится накопительная часть пенсии, можно лично обратиться в отделение ПФР или в МФЦ", — пишет издание.

также проверить информацию о накоплениях можно в личном кабинете на портале госуслуг, рассказала кандидат юридических наук Оксана Филачева.

В Банке России напомнили, что пенсионные накопления формируются:

у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;



у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в 2002-2004 годах работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;



у участников Программы государственного софинансирования пенсий;



у россиян, которые направили средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.



Однако, напоминает издание, сейчас в стране действует "заморозка" по новым отчислениям на накопительную пенсию.

Напомним, в России с 2014 года отчисления в накопительную часть граждан перенаправляются в страховую часть пенсии на выплаты нынешним пенсионерам.

Этот порядок будет действовать до конца 2023 года. Но все, что до этого накопилось, можно получить.

"Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на нее. Соответствующее заявление может быть подано гражданином в территориальный орган ПФР по своему выбору, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по своему выбору (МФЦ), либо по почте, либо через работодателя с письменного согласия гражданина. Также гражданин может направить заявление в форме электронного документа через "Единый портал государственных и муниципальных услуг", — отметили изданию в ЦБ РФ.

В зависимости от способа подачи заявления днем назначения пенсии будет являться: день приема территориальным органом ПФР заявления (если оно подается лично либо через представителя/работодателя). Или дата, которая указана на почтовом штемпеле по месту отправления заявления — если заявление направлено по почте). \

Либо дата приема заявления МФЦ, а также дата подачи заявления в форме электронного документа при подаче через госуслуги.

Россияне, формирующие средства пенсионных накоплений в НПФ, подают заявление о назначении накопительной пенсии в соответствующий независимый пенсионный фонд.