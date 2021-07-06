МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В следующем 2022 году размер материнского капитала в России при рождении первого ребенка будет составлять 503 237,10 рубля. В ПФР назвали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

При рождении второго ребенка — 665 009,10 рубля, отмечается в бюджете на ближайшие три года Пенсионного фонда России (ПФР).

Через год — в 2023 году — на рождение первенца планируется выделять маткапитал в 523 366,60 рубля, на второго ребенка — 691 609,50 рубля.

В 2024 году на рождение первого ребенка могут предоставить уже капитал в 544 301,30 рубля и 719 273,90 рубля — на второго.

Проект бюджета ПФР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов был рассмотрен Российской трехсторонней комиссией.

Ежегодно размер доплаты при рождении второго ребенка будет увеличиваться.

Сейчас эта доплата составляет 155 тысяч рублей, в 2022 году ее размер увеличат до 161 тысячи, в 2023 году — до 168 тысяч, в 2024 году — 175 тысяч.