2021-07-06T08:49:00+03:00
2021-07-06T09:02:44+03:00
2021-07-06T08:49:00+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210706/834119831.html
Как изменится материнский капитал в ближайшие три года
Пенсии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В следующем 2022 году размер материнского капитала в России при рождении первого ребенка будет составлять 503 237,10 рубля. При рождении второго ребенка — 665 009,10 рубля,... ПРАЙМ, 06.07.2021
пенсии, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83296/58/832965852.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83296/58/832965852.jpg
https://1prime.ru/images/83296/58/832965851.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83296/58/832965851.jpg
https://1prime.ru/images/83296/58/832965850.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83296/58/832965850.jpg
https://1prime.ru/pensions/20210706/834119077.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В следующем 2022 году размер материнского капитала в России при рождении первого ребенка будет составлять 503 237,10 рубля.
При рождении второго ребенка — 665 009,10 рубля, отмечается в бюджете на ближайшие три года Пенсионного фонда России (ПФР).
Через год — в 2023 году — на рождение первенца планируется выделять маткапитал в 523 366,60 рубля, на второго ребенка — 691 609,50 рубля.
В 2024 году на рождение первого ребенка могут предоставить уже капитал в 544 301,30 рубля и 719 273,90 рубля — на второго.
Проект бюджета ПФР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов был рассмотрен Российской трехсторонней комиссией.
Ежегодно размер доплаты при рождении второго ребенка будет увеличиваться.
Сейчас эта доплата составляет 155 тысяч рублей, в 2022 году ее размер увеличат до 161 тысячи, в 2023 году — до 168 тысяч, в 2024 году — 175 тысяч.