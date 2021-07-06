МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Средства российских пенсионеров, сосредоточенные в частных пенсионных фондах и ПФР, могут направить на "озеленение" экономики. С таким предложением выступил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на выставке "Иннопром-2021", пишут СМИ. По его мнению, эти деньги можно вложить в "зеленые" облигации.

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"У нас, как известно, этот сегмент развит крайне слабо, хотя здесь с финансовой точки зрения, наверное, было бы перспективно при определённых условиях, чтобы в эти облигации инвестировались средства пенсионных фондов — как частных, так и через управляющие компании средства Пенсионного фонда России", — цитируют издания экономиста.

Андрей Клепач призвал не ограничиваться кредитами и облигациями.

"Мы всё равно столкнёмся с необходимостью покупки углеродных единиц, организации их торговли, и это будет важно для всех производителей с существенным углеродным следом", — сказал Клепач.