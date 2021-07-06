МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Заложенные темпы индексации страховых пенсий пока превышают прогнозируемую инфляцию, рассказала РИА Новости заведующий центром комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. ФАС исключила рост цен на жизненно важные лекарства в России

"Пока заложенные темпы индексации страховых пенсий выше прогнозируемой МЭР (прогноз от 24 апреля 2021 года) инфляции. Например, инфляция 2021 года в последнем прогнозе МЭР – 5,4-5,8%, а индексация с 1 января 2022 – 5,9%", — отметила эксперт, отвечая на вопрос о необходимости пересмотра индексации пенсий на фоне роста инфляции.

Она также добавила, что инфляция в среднем за 2022 год по прогнозу должна составить 3,8-3,9%, а индексация с 1 января 2023 – 5,6%, инфляция в среднем за 2023 год – 4%, а индексация с 1 января 2024 – 5,5%.

Согласно основным характеристикам бюджета Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2034 годов, представленным к заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, средняя пенсия неработающего пенсионера может составить 20 388 рублей к 2024 году.