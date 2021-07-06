МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Заложенные темпы индексации страховых пенсий пока превышают прогнозируемую инфляцию, рассказала РИА Новости заведующий центром комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

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"Пока заложенные темпы индексации страховых пенсий выше прогнозируемой МЭР (прогноз от 24 апреля 2021 года) инфляции. Например, инфляция 2021 года в последнем прогнозе МЭР – 5,4-5,8%, а индексация с 1 января 2022 – 5,9%", — отметила эксперт, отвечая на вопрос о необходимости пересмотра индексации пенсий на фоне роста инфляции.

Она также добавила, что инфляция в среднем за 2022 год по прогнозу должна составить 3,8-3,9%, а индексация с 1 января 2023 – 5,6%, инфляция в среднем за 2023 год – 4%, а индексация с 1 января 2024 – 5,5%.

Согласно основным характеристикам бюджета Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2034 годов, представленным к заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, средняя пенсия неработающего пенсионера может составить 20 388 рублей к 2024 году.