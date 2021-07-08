МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В бюджете Фонда социального страхования (ФСС) на 2022-2024 годы коэффициент индексации социальных выплат, пособий и компенсаций составит 1,043, 1,040 и 1,040. Эксперт рассказал, когда Банк России повысит ключевую ставку выше 7%

Такие параметры заложены в бюджете ФСС на следующие три года.

Проект бюджета рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия.

Напомним, что с 2018 года в стране установлен единый порядок индексации социальных выплат. Это происходит раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Так, с 1 февраля текущего 2021 года коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций был установлен в размере 1,049. То есть, выплаты выросли на 4,9 %.

По предварительным расчетам, согласно документу,

в 2022 году выплаты будут проиндексированы на 4,3%,



в 2023 и 2024 годах — на 4%.



Однако окончательный процент индексации устанавливается либо в конце текущего года, либо в самом начале нового года. Тогда станет точно понятно, насколько по итогам года вырастут цены в старне.

С 1 февраля увеличиваются выплаты сразу для нескольких категорий россиян:

ветеранов,



инвалидов,



Героев СССР,



Героев РФ,



полных кавалеров ордена Славы,



Героев Социалистического Труда,



Героев Труда РФ,



полных кавалеров ордена Трудовой Славы,



граждан, подвергшихся воздействию радиации,



соцвыплаты на погребение и так далее.



Помимо этого индексируются единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.