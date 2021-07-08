МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В бюджете Фонда социального страхования (ФСС) на 2022-2024 годы коэффициент индексации социальных выплат, пособий и компенсаций составит 1,043, 1,040 и 1,040.
Такие параметры заложены в бюджете ФСС на следующие три года.
Проект бюджета рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия.
Напомним, что с 2018 года в стране установлен единый порядок индексации социальных выплат. Это происходит раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Так, с 1 февраля текущего 2021 года коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций был установлен в размере 1,049. То есть, выплаты выросли на 4,9 %.
По предварительным расчетам, согласно документу,
- в 2022 году выплаты будут проиндексированы на 4,3%,
- в 2023 и 2024 годах — на 4%.
Однако окончательный процент индексации устанавливается либо в конце текущего года, либо в самом начале нового года. Тогда станет точно понятно, насколько по итогам года вырастут цены в старне.
С 1 февраля увеличиваются выплаты сразу для нескольких категорий россиян:
- ветеранов,
- инвалидов,
- Героев СССР,
- Героев РФ,
- полных кавалеров ордена Славы,
- Героев Социалистического Труда,
- Героев Труда РФ,
- полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
- граждан, подвергшихся воздействию радиации,
- соцвыплаты на погребение и так далее.
Помимо этого индексируются единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.
https://1prime.ru/pensions/20210708/834141372.html