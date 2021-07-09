МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В России предложили бабушкам, которые ухаживают за внуками, снизить возраст выхода на пенсию. Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию"

С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее мнению, бабушкам, ухаживающим за детьми в семье, надо снизить возраст выхода на пенсию и сохранять трудовой стаж. Об этом она заявила на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".

"Нужно добиваться рассмотрения возможности снижения бабушке, ухаживающей за ребёнком в семье, возраста выхода на пенсию и сохранения трудового стажа одновременно", — отметила она.

Помимо этого, считает она, в стране необходимо разработать программу пенсионных декретных.