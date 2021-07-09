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В России предложили бабушкам, которые ухаживают за внуками, снизить возраст выхода на пенсию. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка... ПРАЙМ, 09.07.2021
пенсии, россия, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В России предложили бабушкам, которые ухаживают за внуками, снизить возраст выхода на пенсию.
С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
По ее мнению, бабушкам, ухаживающим за детьми в семье, надо снизить возраст выхода на пенсию и сохранять трудовой стаж. Об этом она заявила на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".
"Нужно добиваться рассмотрения возможности снижения бабушке, ухаживающей за ребёнком в семье, возраста выхода на пенсию и сохранения трудового стажа одновременно", — отметила она.
Помимо этого, считает она, в стране необходимо разработать программу пенсионных декретных.