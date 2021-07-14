МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Верховный суд России (ВС) сделал принципиально важное для российских пенсионеров разъяснение: Пенсионный фонд (ПФР) не вправе прекращать выплату пенсий на основании одних только сомнений по инвалидности, пишет "Российская газета". Российские семьи оценили необходимый доход для сведения концов с концами

Если у чиновников появился повод в чем-то подозревать гражданина, в частности, в фальсификации документов, то сначала это надо проверить.

Однако пока обман не доказан юридически, пенсия должна начисляться на счет россиянина точно по расписанию, отмечает Суд.

Такие указания даны в свежем обзоре судебной практики Верховного суда России.

Поводом для указаний стал судебный процесс в Ростове-на-Дону: один из местных жителей с 2013 года получает пенсию по инвалидности, а в 2015 году ему подтвердили вторую группа инвалидности. Более того, медики установили ее бессрочно. Это значит, что теперь человеку не нужно регулярно проходить медкомиссию. Но в какой-то момент у чиновников возникли сомнения, не подделал ли гражданин справку. Ведомство направило запросы в различные инстанции, а пока шли ответы, начисление и выплату пенсии прекратили.