2021-07-14T09:13:23+03:00
2021-07-14T09:13:23+03:00
2021-07-14T09:13:23+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210714/834192664.html
Суд объяснил, в каком случае россиян не могут лишить пенсии
Пенсии
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Верховный суд России (ВС) сделал принципиально важное для российских пенсионеров разъяснение: Пенсионный фонд (ПФР) не вправе прекращать выплату пенсий на основании одних только... ПРАЙМ, 14.07.2021
пенсии, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Верховный суд России (ВС) сделал принципиально важное для российских пенсионеров разъяснение: Пенсионный фонд (ПФР) не вправе прекращать выплату пенсий на основании одних только сомнений по инвалидности, пишет "Российская газета".
Если у чиновников появился повод в чем-то подозревать гражданина, в частности, в фальсификации документов, то сначала это надо проверить.
Однако пока обман не доказан юридически, пенсия должна начисляться на счет россиянина точно по расписанию, отмечает Суд.
Такие указания даны в свежем обзоре судебной практики Верховного суда России.
Поводом для указаний стал судебный процесс в Ростове-на-Дону: один из местных жителей с 2013 года получает пенсию по инвалидности, а в 2015 году ему подтвердили вторую группа инвалидности. Более того, медики установили ее бессрочно. Это значит, что теперь человеку не нужно регулярно проходить медкомиссию. Но в какой-то момент у чиновников возникли сомнения, не подделал ли гражданин справку. Ведомство направило запросы в различные инстанции, а пока шли ответы, начисление и выплату пенсии прекратили.