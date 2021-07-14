КИЕВ, 14 июл — ПРАЙМ. Пенсионеры МВД, митингуют у Верховной рады Украины с требованием пересчета пенсий. Американской экономике предрекли удар силой "в тонну кирпичей"

Ранее в среду телеканал "Украина 24" транслировал, как несколько сотен митингующих пенсионеров министерства внутренних дел пытаются прорваться в здание парламента, произошли стычки с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ к митингующим в ходе их очередной попытки прорваться в Раду.

Как следует из трансляции, митингующие пенсионеры МВД прекратили попытки прорваться в здание парламента. Они отошли от кордона правоохранителей на несколько метров.

Полиция продолжает усиленно охранять здание, оцепив его. Некоторые пенсионеры делились водой с действующими правоохранителями, помогая им промыть глаза.

В данный момент ситуация на площади Конституции у Рады спокойная, митингующие прячутся от солнца в тени деревьев. На Украине оценили последствия запуска "Северного потока-2" для страны

Задержанных и пострадавших после попытки прорваться в здание Рады нет, сообщили в пресс-службе киевской полиции. "Сейчас все спокойно. Нет задержанных и пострадавших", — цитирует сообщение пресс-службы агентство УНН.

Ранее пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. Они жаловались, что их пенсионное обеспечение после реформы системы МВД осталось на прежнем уровне, что, по их мнению, несправедливо, "потому что как бывшие милиционеры, так и нынешние полицейские ловят преступников на равных условиях, а пенсии у них разные".