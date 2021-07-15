МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Кабмин РФ рассмотрит законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям из-за действий недобросовестных страховщиков, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. ВЭБ озвучил доход от инвестирования пенсионных накоплений за I полугодие

"Также в повестке законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям из-за действий недобросовестных страховщиков. Сегодня любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, но при досрочном переходе раньше чем через 5 лет, он теряет доход от процента, тем более, когда это происходит без ведома самого человека в результате неправомерных действий агентов, которые работают на такие пенсионные фонды", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Теперь, по его словам, "пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов".

"В законопроекте предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование. Рассчитываем, что эти меры помогут людям защитить свои будущие пенсии", — добавил председатель правительства.