2021-07-15T13:27:36+03:00
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Правительство рассмотрит проект возврате пенсионных накоплений
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Кабмин РФ рассмотрит законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям из-за действий недобросовестных страховщиков, сообщил в четверг премьер-министр... ПРАЙМ, 15.07.2021
пенсионные накопления, михаил мишустин, правительство рф, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Кабмин РФ рассмотрит законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям из-за действий недобросовестных страховщиков, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.
"Также в повестке законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям из-за действий недобросовестных страховщиков. Сегодня любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, но при досрочном переходе раньше чем через 5 лет, он теряет доход от процента, тем более, когда это происходит без ведома самого человека в результате неправомерных действий агентов, которые работают на такие пенсионные фонды", — сказал Мишустин на заседании правительства.
Теперь, по его словам, "пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов".
"В законопроекте предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование. Рассчитываем, что эти меры помогут людям защитить свои будущие пенсии", — добавил председатель правительства.