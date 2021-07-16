МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. До конца текущего 2021 года украинским пенсионерам могут несколько раз повысить пенсии, правда, только некоторым категориям, пишет УНИАН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

С июля в стране вырос прожиточный минимум для трудоспособного населения. Это приведет к росту минимальной пенсии по возрасту и доплате за сверхурочный стаж.

Помимо этого с 1 июля всем украинским пенсионерам, чьи выплаты не были пересчитаны в текущем году, доплатят 100 гривен (271 рубль).

В октябре этого года в стране получат доплаты пенсионеры старшего возраста — 400 гривен (порядка 1085 рублей). Они полагаются лицам в возрасте 75-80 лет. Минимальная пенсия для этой категории вырастет на 100 гривен — до 2500 гривен (6783 рубля).

Также сообщается, что в декабре на Украине вырастет прожиточный минимум и минимальная зарплата. Это увеличит минимальную пенсию для пенсионеров старше 65 лет до 2600 гривен (7054 рубля).

Также в середине июля власти Украины повысили пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел. Это случилось после того, как они организовали митинг у Верховной Рады и пошли на штурм здания.