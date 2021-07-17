МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российское правительство одобрило проект федерального закона, призванный защитить пенсионные накопления от недобросовестных страховщиков. С 1 августа вырастут пенсии одной категории пенсионеров

Об этом сообщается в перечне решений заседаний кабмина, который опубликован на сайте правительства.

"Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании", — отмечается в перечне.

Решение правительства по этому вопросу:

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке".