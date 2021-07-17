2021-07-17T15:24:53+03:00
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2021
https://1prime.ru/pensions/20210717/834227679.html
Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений
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Российское правительство одобрило проект федерального закона, призванный защитить пенсионные накопления от недобросовестных страховщиков. Об этом сообщается в перечне решений... ПРАЙМ, 17.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российское правительство одобрило проект федерального закона, призванный защитить пенсионные накопления от недобросовестных страховщиков.
Об этом сообщается в перечне решений заседаний кабмина, который опубликован на сайте правительства.
"Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании", — отмечается в перечне.
Решение правительства по этому вопросу:
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке".