МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Пенсионные накопления россиян в НПФ достигли рекордной величины и теперь составляют три триллиона рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на оперативную информацию фондов. Назван способ законно увеличить пенсию

Вместе с тем число клиентов НПФ постепенно снижается и к 30 июня впервые с начала 2019 года опустилось ниже 37 миллионов, сократившись за второй квартал на 55,7 тысяч. Пенсионные накопления граждан, которые хранят свои средства в ПФР и которыми управляют либо частные управляющие компании (УК), либо государственная ВЭБ.РФ, на конец второго квартала превысили 2 триллионов рублей. Число застрахованных лиц, формирующих свои пенсионные накопления в ПФР, по оценке "Коммерсанта", превышает 38 миллионов человек. Таким образом, около 75 миллионов граждан России на конец первого полугодия имели 5 триллионов рублей пенсионных накоплений.

Согласно информации издания, к сокращению клиентской базы, как НПФ, так и ПФР, ведут также смерти клиентов, а также единовременные выплаты лицам по пенсионным основаниям в случае недостатка на их счетах средств для назначения накопительной пенсии. В результате клиентская база НПФ в этом году сократилась на 168 тысяч человек.