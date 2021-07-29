МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ.  Снижение размера пенсий в реальном выражении стало возможно из-за роста инфляции в стране. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обнародованные данных Росстата.

" Сотрудница ПФР держит в руках пенсионное удостоверение

Рассчитан период выплаты накопительной пенсии на 2022 год

При этом в сравнении с июнем минувшего года пенсии в России выросли на 5,6%, однако в реальном выражении в первой половине 2021 года они снизились.

 

 