2021-07-29T11:36:13+03:00
2021-07-29T11:36:13+03:00
2021-07-29T11:36:13+03:00
2021
https://1prime.ru/pensions/20210729/834327274.html
В России зафиксировано снижение пенсии в реальном выражении
Пенсии
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Снижение размера пенсий в реальном выражении стало возможно из-за роста инфляции в стране. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обнародованные данных Росстата. При этом в... ПРАЙМ, 29.07.2021
росстат, пенсии, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Снижение размера пенсий в реальном выражении стало возможно из-за роста инфляции в стране. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обнародованные данных Росстата.
При этом в сравнении с июнем минувшего года пенсии в России выросли на 5,6%, однако в реальном выражении в первой половине 2021 года они снизились.