МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Снижение размера пенсий в реальном выражении стало возможно из-за роста инфляции в стране. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обнародованные данных Росстата. Рассчитан период выплаты накопительной пенсии на 2022 год

При этом в сравнении с июнем минувшего года пенсии в России выросли на 5,6%, однако в реальном выражении в первой половине 2021 года они снизились.