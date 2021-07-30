МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В Пенсионном фонде рассказали об основных причинах, из-за которых беременным женщинам и одиноким родителям может быть отказано в назначении ежемесячных пособий. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Речь идет о новой выплате: с 1 июля будущие мамы из небогатых семей и родители-одиночки могут подать заявления на новые пособия на детей.
Итак, в ПФР перечислили основные причины для отказа в назначении такой выплаты:
превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе проживания,
наличие в заявлении недостоверных или неполных данных,
наличие в собственности у заявителя и членов его семьи движимого/недвижимого имущества в размерах (количестве), превышающих установленные,
отсутствие у заявителя либо трудоспособных членов семьи доходов (с учетом "Правила нулевого дохода"),
непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней заявления после возвращения на доработку,
непредставление в клиентскую службу ПФР документов и сведений в течение 10 рабочих дней.