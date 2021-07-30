МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В Пенсионном фонде рассказали об основных причинах, из-за которых беременным женщинам и одиноким родителям может быть отказано в назначении ежемесячных пособий. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ПФР назвали категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно

Речь идет о новой выплате: с 1 июля будущие мамы из небогатых семей и родители-одиночки могут подать заявления на новые пособия на детей.

Итак, в ПФР перечислили основные причины для отказа в назначении такой выплаты: