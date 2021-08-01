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В России пересчитают пенсии работающим пенсионерам
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Работающим пенсионерам в России с 1 августа пересчитают страховую часть пенсии по старости либо инвалидности в беззаявительном порядке. Это относится к россиянам, которые вышли на... ПРАЙМ, 01.08.2021
пенсии, россия, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Работающим пенсионерам в России с 1 августа пересчитают страховую часть пенсии по старости либо инвалидности в беззаявительном порядке.
Это относится к россиянам, которые вышли на пенсию не позже 1 января текущего 2021 года.
Как сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), будут учтены накопленные годы стажа и страховые взносы, которые граждане отчисляли с заработной платы.
Чем больше зарплата — тем больше будет повышение пенсии.
Прибавка будет рассчитана ан основе значения индивидуального пенсионного коэффициента.
Напомним, что с 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Максимальный размер прибавки будет составлять 279 рублей в месяц.
Пенсионерам, кто работает неофициально, такой перерасчет не полагается.
Августовская корректировка коснется почти десяти миллионов россиян.