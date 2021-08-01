МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Работающим пенсионерам в России с 1 августа пересчитают страховую часть пенсии по старости либо инвалидности в беззаявительном порядке. В ПФР назвали категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно

Это относится к россиянам, которые вышли на пенсию не позже 1 января текущего 2021 года.

Как сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), будут учтены накопленные годы стажа и страховые взносы, которые граждане отчисляли с заработной платы.

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Прибавка будет рассчитана ан основе значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Напомним, что с 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Максимальный размер прибавки будет составлять 279 рублей в месяц.

Пенсионерам, кто работает неофициально, такой перерасчет не полагается.

Августовская корректировка коснется почти десяти миллионов россиян.