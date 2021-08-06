МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Корректировка накопительной пенсии и пенсии для участников программы софинансирования была проведена выше уровня инфляции за прошлый год, сравнивать данные с текущей инфляцией некорректно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России. Эсеры подготовили запрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

В ведомстве пояснили, что некорректно сравнивать прошедшее 1 августа повышение с текущей инфляцией, поскольку августовская корректировка страховых и накопительных пенсий происходит по итогам прошлого года: размер страховой пенсии корректируется, если пенсионер работал в прошлом году, размер накопительной пенсии – по результатам инвестирования средств за прошлый год.

"Так вот, корректировка проведена выше уровня инфляции за прошлый год, который, напомним, составил 4,91%. Накопительные пенсии повышены с 1 августа на 6,37%, то есть на 1,5 процентных пункта выше инфляции, пенсии участников программы софинансирования повышены на 6,33%, на 1,4 процентных пункта выше инфляции", — добавили в ПФР.

Уточняется, что в августе 2020 года накопительные пенсии россиян были увеличены на 9,13% – в три раза выше инфляции по итогам 2019 года (3%), пенсии участников программы софинансирования были повышены на 7,99%.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала расчеты, согласно которым негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и ПФР с 1 августа увеличили выплаты своим клиентам по накопительным пенсиям. По пожизненным пенсиям НПФ в среднем увеличили их на 5,2% против 6,4% у ПФР, по срочным пенсионным выплатам — на 4,4% против 6,3%. Эти результаты оказались ниже, чем годовая инфляция (6,5%).