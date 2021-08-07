МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил, кто из родителей детей-инвалидов имеет право на досрочный выход на пенсию, пишет "Российская газета". Коронавирус оставил без еды сотни миллионов человек

Итак, в семьях, которые воспитывают ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию досрочно. Не имеет значения, в каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, отметили сотрудники отделения ПФР по Москве и Московской области.

В частности, а Фонде пояснили: мать ребенка-инвалида может выйти на пенсию в 50 лет, а отец — в 55 лет.

Также установлены ограничения по необходимому страховому стажу: для женщин он должен составлять не менее 15 лет. Для мужчин — не менее 20 лет.

Еще одно условие для досрочной пенсии — необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов — в текущем 2021 году это 21.

"На досрочную пенсию может выйти сначала мама, затем папа, при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее перехода на другой вид. Например, мама выходит на досрочную пенсию в возрасте 50 лет, затем достигает общеустановленного пенсионного возраста, в то время как отец ребенка в возрасте 55 лет и старше еще не достиг общеустановленного пенсионного возраста. В таком случае он может воспользоваться правом выйти на досрочную пенсию", — отметили в отделении.

Опекуны инвалидов с детства также могут рассчитывать на досрочную пенсию. В такой ситуации пенсионный возраст уменьшается на год за каждые полтора года опеки (но не более чем на пять лет в общей сложности), подытожили в фонде.