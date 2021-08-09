МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Страхование жизни в ближайшей перспективе может стать наиболее выгодной альтернативой российской пенсионной системе, считает генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. Стоит ли россиянам вслед за Минфином скупать доллары

Как он отметил в беседе с Forbes, страхование жизни обладает шансами стать наиболее выгодной альтернативой пенсионной системе.

По его мнению, страхование можно назвать альтернативой государственным выплатам, так как его программы имеют гибкий механизм.

По мнению собеседника издания, этот вид страхования предполагает не только создание пенсионных накоплений к определенному времени, но и медицинское обеспечение в течение жизни.

"В России таким аналогом является накопительное страхование жизни, которое, помимо накопительно-инвестиционной части, включает в себя целый ряд сервисов: медицинских, налоговых и так далее", — считает он.

Страхование жизни отличается от государственной пенсии тем, что увеличивающиеся выплаты по страховке не подстраиваются под рынок и не воздействует на устойчивость компаний и рынка.

Он подчеркнул: накопительное страхование жизни в стране увеличивается, так как премии в этом сегменте в первом квартале 2021 года возросли на 18%. С 27,7 млрд до 32,7 миллиардов рублей.

Он связывает это с тем, что россияне стали чаще беспокоиться о собственном здоровье и жизни.