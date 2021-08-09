МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россияне, если воспользуются своими пенсионными накоплениями позже положенного срока, могут получить большую сумму, пишет "Российская газета" со ссылкой на специалистов отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Чеченской республике.

У россиян 1967 года рождения и моложе накопительная пенсия формируется в случае, если до конца 2015 года был сделан выбор в ее пользу. В такой же ситуации с формированием пенсионных накоплений — мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию работодателем.

Начиная с 2005 года эти отчисления были прекращены из-за изменения законов.

У россиян 1966 года рождения и старше — формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

Изданию пояснили в отделении ПФР, что размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы средств пенсионных накоплений, которые учитываются в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица либо на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица. Отсчет идет по состоянию на день, с которого ему назначается накопительная пенсия.

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, как и взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, взносы на софинансирование пенсионных накоплений и деньги от их инвестирования, как и средства либо часть средств материнского капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, будут учитываться по выбору застрахованного лица при определении размера накопительной пенсии либо размера срочной пенсионной выплаты.

Отмечается, что размер накопительной пенсии россиян рассчитывается из ожидаемого периода выплаты. На текущий 2021 год это 264 месяца (22 года).

Чтобы рассчитать ежемесячный размер такой выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 264 месяца.

"Размер накопительной пенсии будет выше, если обратиться за назначением пенсии позднее приобретения права на указанную пенсию. Например, если обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то сумма пенсионных накоплений будет делиться уже на 216 месяцев", — пояснили специалисты фонда.