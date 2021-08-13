МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии, применяемом для расчета ее размера, на 2022 год сроком в 264 месяца. НПФ обяжут вернуть пенсионные накопления обманутым клиентам

Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (так называемый срок дожития — время, которое человек будет получать пенсию) для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяца.