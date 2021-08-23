Подписан приказ об информировании россиян о будущей пенсии
Глава Минтруда Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить порядок предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости согласно приложению № 1", — говорится в приказе.
Отмечается, что сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут предоставляться мужчинам от 45 и женщинам от 40 лет, которые еще не получают пенсию по старости досрочно или по инвалидности. Информация будет предоставляться раз в три года.