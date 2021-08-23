МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить порядок предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости согласно приложению № 1", — говорится в приказе.

Отмечается, что сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут предоставляться мужчинам от 45 и женщинам от 40 лет, которые еще не получают пенсию по старости досрочно или по инвалидности. Информация будет предоставляться раз в три года.