МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил порядок назначения страховой пенсии по старости автоматически, он может вступить в силу с 1 января 2022 года, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минфин оценил затраты бюджета на разовые выплаты пенсионерам

"Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", — говорится в проекте.

Согласно документу, страховая пенсия по старости в автоматическом режиме может быть назначена гражданам РФ, которые обратились с заявлением о назначении пенсии через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Исключениями являются военнослужащие и космонавты, у которых есть право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.