МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсий россиянам, родившимся до 1967 года и не платившим в полном объеме страховые взносы. Об этом пишет РБК.

Концепция переформатирования пенсионной системы была представлена сегодня экспертами Столыпинского клуба, со-основателем которого является сам Титов. По его словам, "ре-реформирование" пенсионной системы необходимо, потому что россияне недовольны размерами выплат. Подписан приказ об информировании россиян о будущей пенсии

"Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции", — считает бизнес-омбудсмен.

Сообщается, что авторы инициативы выступили за то, чтобы создать Фонд старших поколений (ФСП), задачей которого станет пенсионное обеспечение россиян родившихся до 1967 года и плативших страховые взносы не в полном объеме. Наполнить его предлагается за счет прямых дотаций государства, отчислений рожденных до 1967 года граждан и бюджетных поступлений по примеру развитых стран — прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, а также части акцизов на табак и алкоголь.

Кроме того, эксперты клуба предложили снизить размер страховых взносов до 15% вместо нынешних 30, чтобы уменьшить объем неформального сектора экономики и занятости.

Помимо этого, эксперты хотели бы дать людям возможность самим решать, когда выйти на пенсию при условии достижения 60 лет и 35 лет стажа, а также отменить балльную формулу расчета пенсий. "Людям понятнее, когда выплаты рассчитываются в зависимости от стажа", — считает Титов.

Таже прозвучало предложение разрешать "выкупать" пенсионный стаж в последний год перед выходом на пенсию или в предпенсионный период, чтобы дать возможность неформальному сектору заплатить государству за пенсию из собственных сбережений.