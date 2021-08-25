МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Некоторые категории россиян должны самостоятельно формировать свою будущую пенсию. Речь идет, в частности, об индивидуальных предпринимателях, адвокатах и нотариусах, а также о людях, которые работают за рубежом. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан. Подписан приказ об информировании россиян о будущей пенсии

"На пенсию от государства не смогут рассчитывать те, кто систематически не отчисляет взносы. Такие граждане занимаются формированием своей пенсии самостоятельно, в частности, за счет добровольных взносов", — заявили в ПФР.

Ранее в ПФР отметили, что те россияне, у которых имеется большой страховой стаж (для мужчин — не менее 42 лет, для женщин — не менее 37 лет), имеют право на досрочную пенсию. "В этих случаях пенсия по старости назначается на два года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин)", — объяснили в ПФР.

Что же касается так называемых "нестраховых периодов" — уход за детьми до полутора, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву и другие — то они не включаются в стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Проверить имеющийся стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг. Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где содержатся сведения о стаже, можно также получить в клиентских службах ПФР или в МФЦ.