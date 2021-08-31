МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) во втором квартале вырос на 1,2% — до 3 триллионов рублей, объем пенсионных резервов НПФ увеличился на 1,4% — до 1,5 триллиона рублей, говорится в обзоре Банка России. Министр труда пояснил, когда пенсионеры получат выплату в 10 тысяч рублей

"По итогам второго квартала 2021 года величина совокупного портфеля пенсионных средств увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей, после нулевой динамики в первом квартале. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ — на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР — на 1,3%, до 2 триллионов рублей", — говорится в обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов.

На фоне роста долевого рынка ценных бумаг, который оказал весомое влияние на динамику пенсионных средств, фонды реализовали часть акций для сохранения структуры инвестиционных портфелей, отмечают в ЦБ.

Вырученные средства были направлены в том числе на увеличение вложений в государственные и субфедеральные облигации.

В частности, фонды приобрели облигации правительства Москвы, которые обладают высокими кредитными рейтингами и предлагают премию к ОФЗ.

Наращиванию долей вложений в государственные облигации способствовала ребалансировка портфелей фондов. Так, НПФ продали часть акций компаний, выросших за квартал в цене. Это привело к сохранению доли акций в портфелях практически на уровне первого квартала. Совокупные выплаты по ОСАГО за январь-июль выросли на 5%

В портфеле пенсионных накоплений на конец июня 2021 года она составила 6% (-0,1 процентного пункта за квартал), в портфеле пенсионных резервов — 9,9% (-0,2 процентного пункта за квартал).

Несмотря на рост рынка акций, фонды сохраняют их доли в портфелях на невысоком уровне относительно разрешенных лимитов.

Доля корпоративных облигаций в портфеле пенсионных накоплений НПФ за квартал сократилась с 52,2% до 51,4%, доля государственных облигаций увеличилась с 32,4% до 32,7%.

В портфеле пенсионных резервов доля корпоративных облигаций выросла с 46,1% до 47,8%, доля госбумаг — с 16,5% до 16,7%, доля государственных ценных бумаг субъектов РФ — с 4,8% до 5,2%.

Увеличение долей вложений в государственные облигации также произошло за счет снижения средств, размещенных на текущих счетах и депозитах: такие инструменты в условиях сохранения во втором квартале невысоких ставок по банковским вкладам приносили фондам невысокую доходность.

Вместе с тем наличие таких высоколиквидных средств в портфелях необходимо для оптимизации процесса выплат. На конец квартала на денежные средства приходилось 2,4% портфеля пенсионных накоплений НПФ и 3,1% пенсионных резервов.