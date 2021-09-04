МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение средств для осуществления единовременных выплат в 10 тысяч рублей отдельным категориям граждан, получающим пенсию, сообщается на сайте кабмина. Правительство одобрило расширение полномочий Росстата

"Одобрить выделение в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 21142745 тыс. рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей в соответствии с Указом президента РФ от 24 августа 2021 года №487 "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения предусматривает средства для выплат и оплаты услуг по их доставке гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу.

Кроме того, правительство одобрило выделение Минфину средств для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ПФР на обеспечение в 2021 году расходов, связанных с выплатами.

"Проект распоряжения направлен на обеспечение реализации Указа Президента РФ от 24 августа 2021 года № 486 "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию"… Одобрить выделение Минфину России бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства", — добавляется в сообщении.