МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В России федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, могут оформить их получение в денежном эквиваленте, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Отмечается, что сделать выбор, как получать эти услуги — в натуральной форме или в денежном эквиваленте — можно до 1 октября.

Для этого необходимо подать заявление, напоминает отделение ПФР по Карачаево-Черкесской республике.

"Инвалидам, в первую очередь, страдающим тяжелыми и хроническими заболеваниями, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом, прежде чем оформить отказ от социальной услуги по лекарственному обеспечению, так как в случае отказа льготники лишаются возможности пользоваться бесплатными лекарственными препаратами и, в случае необходимости, будут вынуждены приобретать лекарства в течение следующего года за свой счет", — говорится в сообщении.

Итак, с 1 февраля 2021 года в России стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг установлена на уровне 1 211,66 рубля в месяц.

Сюда входят:

обеспечение необходимыми медикаментами — 933,25 рубля;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 144,37 рубля;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.

В фонде напомнили, что форма получения социальных услуг (деньгами или в виде льготы) будет изменена с 1 января следующего года. Если существующий порядок получения социального пакета гражданина устраивает, то заявление оформлять не нужно.