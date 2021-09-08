МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ошибки в документах являются причиной неправильного размера пенсии, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР). Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

Если неправильно указана должность или нет печати, то это может повлиять на размер пенсионных выплат. Поэтому в ПФР советуют россиянам обращаться в фонд заранее, чтобы специалисты проверили все документы.

ПФР может сделать запрос на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.

"Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно", — добавили в фонде.