МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Партия Роста предлагает передавать пенсионные накопления россиян по наследству, а не государству, заявил член партии Сергей Демин. Названы причины ошибок при начислении пенсии

"Первое — предлагаем вернуть пенсионный возраст для людей, которые должны сами выбирать — занятыми быть или работать. Следующее — пенсионные накопления должны передаваться по наследству. Почему они остаются в государстве? Это то, что человек заработал в течение жизни", — сказал Демин на предвыборных дебатах в эфире "Вести FM".

Следующий пункт, подчеркнул Демин, — пенсию следует рассчитывать не по баллам, а отталкиваясь от уровня зарплаты и стажа. "Это принципиальный вопрос. Следующее — накопительная пенсия. Мы предлагаем, чтобы накопительные пенсии были на их индивидуальных счетах", — добавил он.