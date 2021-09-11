МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Большое значение при расчете пенсий имеет зарплата человека до 2002 года. Об этом написала "Парламентская газета" со ссылкой на слова заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой.

При назначении пенсии учитывают либо зарплату за 2000-2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года, отметила она. То есть советский стаж также важен. Что же касается пенсионного фонда, то он должен выбрать тот вариант, который наиболее выгоден для человека. Партия Роста предлагает передавать пенсионные накопления по наследству

Бибикова посоветовала гражданам самим вспомнить, где они работали в это время и сколько зарабатывали. "Если вы знаете, что в 2000-2001 годах у вас была невысокая зарплата, то можно попросить рассчитать пенсию исходя из зарплаты за любые пять лет подряд до 2002 года", — отметила она.

Бибикова подчеркнула, что после 2002 года важен тот период, в течение которого поступали взносы в пенсионную систему. "Все вопросы по размеру начисленной пенсии нужно задавать сотрудникам Пенсионного фонда. Отказать в разъяснениях сотрудники фонда права не имеют. Как правило, ответ дают очень подробный", — рассказала она.

В таких ответах, как правило, указывают и общий трудовой стаж пенсионера, и периоды, которые при расчете пенсии не учтены. Если у человека были так называемые нестраховые периоды, то за них все равно начисляются пенсионные коэффициенты. К таким периодам относится, к примеру, время ухода за ребенком или за престарелым человеком. В этом случае Пенсионный фонд запросит необходимые документы, чтобы восполнить этот пробел. Но важно, чтобы с просьбой сделать это обратился сам пенсионер.

Если ошибка в расчетах доказана документально, размер пенсии скорректируют автоматически.