МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Со следующего 2022 года пособия по беременности и родам будут выплачиваться проактивно. Как пояснил Минтруд РФ, это означает, что пособия будут выплачивать без заявления от граждан.

"С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты. Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Соответствующий проект постановления кабмина размещен министерством труда и социальной защиты для общественного обсуждения.

В частности, с 2022 года меняется порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования (ФСС). Это необходимо, чтобы гражданам не приходилось писать заявления, а выплаты проходили бы автоматически.

С 1 января 2022 года будет закреплено обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Как пояснили в Минтруде, назначение и выплата таких пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком — ФСС.

Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя. О факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГСа. На основании этих данных Фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка.

Помимо этого, в связи с переходом на электронные больничные работникам не придется приносить документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.