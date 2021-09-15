МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российские граждане предпенсионного возраста могут подать необходимые для назначения пенсии документы в Пенсионный фонд России (ПФР) заблаговременно. Банки дали россиянам больше возможностей уходить в минус по картам

Как напоминает отделение ПФР по Чеченской республике, это позволит избежать возможных ошибок при оформлении выплат.

"Чаще всего граждане обращают внимание на состояние своих документов, необходимых для назначения пенсии, непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за назначением пенсии. Однако о подготовке документов на пенсию нужно подумать заранее", — рассказали в отделении.

Для того, чтобы ускорить и упростить процедуру назначения пенсии, нужно обратиться в клиентскую службу территориального Управления ПФР по месту проживания. Обращаться можно минимум — за шесть месяцев до пенсии, максимум — за пять лет. За это время специалисты ПФР смогут направить все необходимые запросы бывшим работодателям и в архивные учреждения. Помимо этого, они проверят юридическую правильность заполнения трудовой книжки, справок и других документов.

"В результате ко дню выхода на пенсию ваши пенсионные права будут учтены в полном объеме, что позволит назначить пенсию без личного посещения Пенсионного фонда и в максимально короткие сроки", — добавили в ПФР.

При обращении в Фонд необходимо будет представить следующие документы: