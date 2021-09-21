Банк России: гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российским гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован ими самими в течение их активной жизни, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение его активной жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, — это называется социализм", — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение Центрального банка и Минфина — как раз эту трансформацию начать не только через агитацию и стимулы гражданина, но и через настройку самих пенсионных институтов, которые очищены сегодня от недобросовестных игроков, у которых есть возможность и приносить пользу гражданину, и финансировать длинными деньгами экономику", — добавил он.
По его мнению, третий компонент может быть по-разному реализован — это могут быть самостоятельные накопления, это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов — покупка недвижимости, которая поможет человеку на пенсии при ее сдаче в аренду.
В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.
https://1prime.ru/pensions/20210921/834752037.html