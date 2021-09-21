МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российским гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован ими самими в течение их активной жизни, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Банк России просит не заставлять его отвечать за рост экономики

"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение его активной жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, — это называется социализм", — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение Центрального банка и Минфина — как раз эту трансформацию начать не только через агитацию и стимулы гражданина, но и через настройку самих пенсионных институтов, которые очищены сегодня от недобросовестных игроков, у которых есть возможность и приносить пользу гражданину, и финансировать длинными деньгами экономику", — добавил он.

По его мнению, третий компонент может быть по-разному реализован — это могут быть самостоятельные накопления, это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов — покупка недвижимости, которая поможет человеку на пенсии при ее сдаче в аренду.

В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.