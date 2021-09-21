МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова по вопросу поддержки пенсионеров: обеспечение всех граждан достойной пенсией — один из приоритетов государства, а над развитием негосударственных пенсионных фондов регулятор работает, чтобы дать возможность россиянам сформировать дополнительные накопления. Банк России: нужно помочь гражданам комфортно выходить на пенсию

Швецов во вторник заявил, что российским гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован ими самими в течение активной жизни. Он добавил, что у россиян сегодня есть много вариантов для самостоятельного накопления: через пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.

"Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию", — заявила Набиуллина журналистам.

"Банк России со своей стороны работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов, чтобы дать возможность будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, и над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди могли получать доход от тех накоплений на счетах в банках, инвестиционных счетах, которые у них есть, не беспокоясь о сохранности средств. Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе", — добавила она.

В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.

По данным ЦБ, по итогам второго квартала величина совокупного портфеля пенсионных средств увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей. При этом объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2% — до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ — на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР — на 1,3%, до 2 триллионов рублей.