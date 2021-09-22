МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости сообщил об индексации социальных пенсий в 2022 году на 7,7%. Глава Минтруда рассказал, насколько повысят страховые пенсии в 2022 году

Индексация производится ежегодно 1 апреля пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера за прошедший год уточнил министр. Таким образом, в 2022 году индексация будет определяться соотношением прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к показателю за 2020 год.

В 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%.

Для тех граждан, чья социальная пенсия меньше прожиточного минимума в регионе, назначается социальная доплата к пенсии, позволяющая довести пенсионное обеспечение до прожиточного минимума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.30 мск.