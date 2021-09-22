МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Уровень индексации соцпенсий на 2022 год достаточно высок, считает старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%

Ранее в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РИА Новости объявил, что страховые пенсии проиндексируют в 2022 году на 5,9%, а социальные — на на 7,7%.

По словам Гориной, ранее уровень индексации соцпенсий серьезно отставал от роста страховых пенсий. Так, в 2021 году он был почти вдвое меньше — 3,4% против 6,3%.

Эксперт отметила, что по закону страховые пенсии по старости должны расти быстрее инфляции за предыдущий год. Коэффициенты индексации на 2022 год установлены исходя из прогнозных значений годовой инфляции за 2021 год, по этой причине "точно утверждать, что они будут в итоге опережать фактическую инфляцию пока нельзя".