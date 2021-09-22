МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Лишь около четверти россиян делают накопления, чтобы вести привычный образ жизни на пенсии, говорится в исследовании холдинга "Ромир" об отношении россиян к страхованию жизни.

Исследование проводилось холдингом совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) в виде онлайн-опроса в мае-июне текущего года и было представлено на совместной конференции. Были опрошены 2500 граждан в возрасте 18 лет и выше, репрезентативно взрослому городскому населению РФ (в рамках целевой аудитории). В ПФР назвали главные схемы мошенников для обмана пенсионеров

"Подавляющее большинство респондентов (85%) считает, что государственной пенсии им не хватит для того, чтобы вести привычный образ жизни. Только 3% респондентов уверены, что государственной пенсии им достаточно, и еще 8% считают, что скорее достаточно. Но лишь малая часть респондентов (26%) формирует накопления под эти цели", — говорится в исследовании.

На вопрос, "достаточно ли вам будет государственной пенсии", 54% опрошенных ответили "точно не достаточно", 31% — "скорее недостаточно", 8% — "скорее да", 4% — "определенно да", и 3% затруднились ответить.

При этом лишь в 26% ответов респонденты указали, что делают накопления, чтобы сформировать дополнительный доход. Более высокооплачиваемую работу ищут 24% опрошенных. Также граждане указывали, что инвестируют в недвижимость, вкладывают в развитие своих детей, инвестируют на фондовом рынке, работают на нескольких работах для формирования накоплений.

При этом 14% сказали, что ничего не делают и будут приспосабливаться к государственной пенсии, а 12% ответили, что у них "нет и не будет свободных средств".

Примерно каждый десятый (8%) использует или намерен использовать инструменты накопительного страхования жизни (НСЖ), отмечается в исследовании.