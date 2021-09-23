МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Повышение размера пенсии в связи с достижением возраста 80 лет, а также при приобретении стажа на Севере либо в связи увольнением с работы не привязано к фиксированным датам в течение года, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Аналитики узнали, сколько россиян копят на пенсию

Как отметили в фонде, в таких случаях увеличение пенсионных выплат происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.

"Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста", — отметили в ведомстве.

По такой же аналогии нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии в ситуации, когда у работающего пенсионера появляется новый трудовой стаж на Севере.

В таких ситуациях следует подать заявление в ПФР с подтверждающими документами. После этого выплаты будут пересчитаны с нового месяца, подытожили в фонде.