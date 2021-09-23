МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ не поддержал законопроект ЛДПР об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина. В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

"С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в заключении.

Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Отказ объясняется тем, что в финансово-экономическом обосновании проекта не указано, из каких источников и в каком порядке будут выделяться средства на индексацию пенсий.