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2021
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Правительство не поддержало проект индексации пенсий работающим гражданам
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Кабмин РФ не поддержал законопроект ЛДПР об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина. "С учетом изложенного правительство Российской... ПРАЙМ, 23.09.2021
индексация, пенсии, правительство рф, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ не поддержал законопроект ЛДПР об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина.
"С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в заключении.
Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.
Отказ объясняется тем, что в финансово-экономическом обосновании проекта не указано, из каких источников и в каком порядке будут выделяться средства на индексацию пенсий.