МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Законопроект ЛДПР об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам был отклонен правительством РФ как непроработанный, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. Правительство не поддержало проект индексации пенсий работающим гражданам

Ранее кабмин РФ не поддержал законопроект депутатов фракции ЛДПР и сенатора Сергея Леонова об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в связи с тем, что в финансово-экономическом обосновании проекта не было указано, из каких источников и в каком порядке будут выделяться средства на реализацию инициативы.

"Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. В виду непроработанности законопроект был отклонен", — говорится в заявлении ведомства.

Отзыв проекта не касается идеи индексаци пенсий работающим россиянам как таковой, подчеркнули в Минтруде.